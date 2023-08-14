Ведущий отметил, что спокоен за будущее сына рядом.

На днях блогерша-миллионница Даша Квиткова заявила, что через суд делит общее имущество с экс-супругом Никитой Добрыниным. Впрочем, сам ведущий эту информацию опроверг.

Как отметил Добрынин в Instagram-stories, все имущество экс-супруги поделили мирно без вмешательства суда. Это касается и совместной опеки над двухлетним сыном Львом.

"Этот непростой период в жизни официально завершился. Мирно урегулированы все юридические вопросы, без судов, с учетом интересов сторон и ребенка. Самое главное - теперь я спокоен за будущее сына рядом", - написал Добрынин.

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Разрыв Квитковой и Добрынина

Напомним, что Никита и Даша познакомились на проекте "Холостяк". В финале проекта Никита выбрал Дашу. После проекта они быстро съехались, а позже сыграли свадьбу.

Два года назад у пары родился сын Лев. Однако не так давно стало известно, что пара разводится. Они получили свидетельство о расторжении брака.

Несколько дней назад Квиткова заявила, что в суде делит общее имущество с экс-супругом Никитой Добрыниным и продает один из его подарков.

"Идут суды и раздел имущества, все очевидно. А мои интересы защищают и отстаивают", - заявила Квиткова.

Блогерша также объявила, что их общий дом будет продан, а на квартиру, приобретенную незадолго до развода, она не претендует.

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