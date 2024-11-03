Старшая дочь знаменитости родила второго ребенка.

Известный американский бизнесмен, соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс во второй раз стал дедушкой. Старшая дочь предпринимателя - 28-летняя Дженнифер Гейтс - родила девочку

Радостную весть сообщила дочь 69-летнего миллиардера в своем Instagram. Вторая дочь Дженнифер от ее мужа Наэля Нассара появилась на свет в субботу, 2 ноября. Супруги назвали кроху Мией. Женщина поделилась трогательным кадром, на котором ее старшая дочь Лейла рассматривает младшую сестренку, когда та лежит в кроватке.

"Представляем вам Мию, которая родилась на нашу третью годовщину свадьбы. Лучший подарок, о котором мы могли бы мечтать",- написала под фото дочь бизнесмена.

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Билл Гейтс также уже успел прокомментировать свой новый статус. В соцсети он сделал репост поста Дженнифер и отметил, что очень счастлив во второй раз стать дедушкой.

"Добро пожаловать в мир, Мия. Мне так повезло быть твоим дедушкой", - написал миллиардер.

К слову, Дженнифер заключила официальный брак с Наэлем Нассаром в октябре 2021 года. Пара сыграла свадьбу на конной ферме в Вестчестере, США. Весной прошлого года у супругов родился первенец - дочь Лейла. А уже зимой женщина сообщила, что беременна во второй раз.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Эминем впервые станет дедушкой. Беременная дочь знаменитости поделилась кадрами в новом статусе.

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