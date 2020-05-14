Роберт Паттинсон снял себя сам на обложку американского GQ
11:59, 14 мая 2020Звезды
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Актер устроил себе мини-фотосессию в условиях изоляции.
Актер самостоятельно сделал фото для глянца / Фото: itc.ua
Голливудский актер Роберт Паттинсон снял сам себя на обложку американского издания журнала GQ. Актер появился на обложке глянца на июнь-июль.
Звезда устроил себе мини-фотосессию в условиях изоляции.
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Роберт находится на карантине в Лондоне вместе со своей девушкой Сьюки Уотерхаус. С журналистом он пообщался по телефону. Для журнала актер снимал себя на таймер и делал селфи в зеркале.
В интервью Паттинсон рассказал, как переживает карантин, что делает на самоизоляции, а также о роли в "Бэтмене" и "Доводы" Кристофера Нолана.
Роберт Паттинсон для GQ / Фото: скриншот
Как сообщал ранее УНИАН, режиссер Мэтт Ривз объявил о старте съемок нового "Бэтмена".
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