Режиссер Мэтт Ривз объявил о старте съемок нового "Бэтмена" (фото)
19:02, 28 января 2020Кино и музыка
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Премьера фильма запланирована на 2021 год.
Бэтмена в картине сыграет британский актер Роберт Паттинсон / soyuz.ru
Стартовали съемки нового фильма «Бэтмен», выход которого запланирован на 2021 год.
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Как известно, Бэтмена в картине сыграет британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли в вампирской саге «Сумерки». А женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц. А Энди Серкис – дворецкого Альфреда.
Кроме того, к актерскому составу присоединился актер Пол Дан. А Джеффри Райт утвержден на роль комиссара полиции. Колин Фаррелл сыграет Пингвина.
#DayOne#TheBatman cc: @GreigfraserDpic.twitter.com/kOgcsa6zX3— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 27, 2020
Ранее УНИАН сообщал, как Роберт Паттинсон пообещал сниматься в порно, если «Бэтмен» провалится.
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