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Режиссер Мэтт Ривз объявил о старте съемок нового "Бэтмена" (фото)

19:02, 28 января 2020
Кино и музыка
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Бэтмена в картине сыграет британский актер Роберт Паттинсон / soyuz.ru

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Как известно, Бэтмена в картине сыграет британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли в вампирской саге «Сумерки». А женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц. А Энди Серкис – дворецкого Альфреда.

Кроме того, к актерскому составу присоединился актер Пол Дан. А Джеффри Райт утвержден на роль комиссара полиции. Колин Фаррелл сыграет Пингвина.

Ранее УНИАН сообщал, как Роберт Паттинсон пообещал сниматься в порно, если «Бэтмен» провалится.

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Теги: #кино