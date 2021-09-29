Телеведущая призналась, что после родов ее грудь значительно уменьшилась.

Известная телеведущая Регина Тодоренко часто сталкивается в сети с хейтом в адрес ее маленькой груди. Особенно ярко это выражается, когда девушка публикует фото в купальнике.

Так, телезвезда решила все расставить на свои места и объяснить хейтерам, куда же делись ее аппетитные формы. Оказывается, после того, как Регина закончила кормить своего сына Майкла грудью, она пошла в спортзал. И на этой почве ее грудь значительно уменьшилась, как и вес в целом.

"Так много обсуждений моей бесследно исчезнувшей груди, что я решила признаться вам и рассказать, что операции по уменьшению груди не было. Я просто прикрыла лавочку ГВ и полгода усиленно занималась спортом", - написала Тодоренко.

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Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы. Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины.

Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев.

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Автор: Диана Могилевич