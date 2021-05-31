Роман Сасанчин сделал предложение своей девушке.

Победитель вокального шоу "Голос страны" Роман Сасанчин сделал предложение руки и сердца своей девушке Анне.

23-летняя Анна опубликовала в Instagram видео, на котором показала кольцо, которое ей подарил 19-летний артист.

"Это было неинстаграмно. Потому что я умею испортить сама себе сюрприз. Да!" – прокомментировала она.

Стоит отметить, что влюбленные живут вместе в квартире, которую Роман получил за победу на шоу "Голос страны". А познакомились они в 2020 году.

Кто такой Роман Сасанчин:

Любовь к песне у Романа проявилась еще с детства, когда мать и сестра напевали колыбельную, а также часто Роман вслушивался в классические мелодии музыкальных шкатулок.

2 марта 2015 Сасанчин стал победителем второго сезона талант-шоу "Голос. Дети". В октябре того же года он презентовал клип на песню "Мамина звезда", который подарил ему канал "1+1". Музыку к песне написала Тина Кароль, а слова - Николай Бровченко.

26 апреля 2020 он стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос страны", в команде Тины Кароль с песней "Цветет черешня".

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Автор: Диана Могилевич