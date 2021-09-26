Иванна потеряла сознание из-за сниженного давления.

Невеста победителя шоу "Голос страны" Романа Сасанчина, Иванна, попала в больницу после того, как внезапно потеряла сознание.

В инста-сториз девушка написала, что у нее упало давление и поэтому ей стало очень плохо. Из-за этого она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Сейчас же ей уже стало лучше.

"Сейчас уже все более-менее хорошо. Завтра вернусь", - написала Иванна.

Также девушка сказала, что с ребенком все хорошо. Вероятно, на такое ее состояние повлияла погода.

Напомним, недавно Роман и Иванна устроили небольшое гендер-пати, на котором узнали, что у них родится дочь. При этом пока будущие родители не рассказали, как назовут малышку.

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Любовь к песне у Романа проявилась еще с детства, когда мать и сестра напевали колыбельную, а также часто Роман вслушивался в классические мелодии музыкальных ящиков.

2 марта 2015 года Сасанчин стал победителем второго сезона талант-шоу "Голос. Дети". В октябре того же года он презентовал клип на песню "Мамина звезда". Музыку к песне написала Тина Кароль, а слова - Николай Бровченко.

26 апреля 2020 года он стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос страны", в команде Тины Кароль с песней "Цветет черешня".

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Автор: Диана Могилевич