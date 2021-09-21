Также пара рассказала, что на роды они планируют пойти вместе.

Победитель популярного вокального шоу "Голос страны" 19-летний Роман Сасанчин, который вместе с 23-летней невестой Иванной ждет малыша, рассекретил пол будущего ребенка.

В программе ЖВЛ пара поделилась, что у них родится девочка. Певец признался, что мечтал именно о дочке: "У нас будет лучшая доченька в мире".

Роман не скрывает, реакции мамы ждал с замиранием сердца.

"Мама так обрадовалась, что это просто... Говорит: "Будет третья Ромашечка". Папа ... немного иная, правда, реакция была ... " Ну что, молодец, сын!"- говорит", – рассказал Роман.

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Также пара рассказала, что на роды они планируют пойти вместе, передает ТСН.

2 июня Роман Сасанчин, сделавший предложение руки и сердца своей девушке, с которой он вместе живет, прокомментировал свое решение жениться в 19 лет. В частности он отметил, что настроен очень решительно.

30 августа стало известно, что Сасанчин и его невеста Иванна впервые станут родителями. Девушка певца раскрыла подробности и рассказала, что они очень ждут ребенка, однако беременность дается ей не совсем легко.

Кто такой Роман Сасанчин:

Любовь к песне у Романа проявилась еще с детства, когда мать и сестра напевали колыбельную, а также часто Роман вслушивался в классические мелодии музыкальных ящиков.

2 марта 2015 года Сасанчин стал победителем второго сезона талант-шоу "Голос. Дети". В октябре того же года он презентовал клип на песню "Мамина звезда". Музыку к песне написала Тина Кароль, а слова - Николай Бровченко.

26 апреля 2020 года он стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос страны", в команде Тины Кароль с песней "Цветет черешня".

Автор: Виолетта Орлова