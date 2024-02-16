Певица не скрывает, что ей не нравится внимание других женщин к ее мужу.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что ревнует своего мужа Бена Аффлека. Об этом пишет издание Daily Mail.

Во время выступления на шоу "Today with Hoda & Jenna" 54-летняя звезда играла в игру "Это я... Сейчас... Или потом?", где нужно отвечать на вопросы, показывая таблички с надписями "Сейчас" или "Тогда". Лопес задали вопрос о ревности, на что она сразу подняла табличку "Сейчас". Она сказала, что ее беспокоит, когда другие женщины позволяют себе флиртовать с ее мужем.

"Прежде всего, я любовница, а не боец, но я порекомендую им отойти подальше и сделаю это в очень элегантный и женственный способ", - сказала Лопес.

Видео дня

Она также добавила, что пока так не делала, но настроена решительно.

Сейчас Джей Ло изменила и свою тактику поведения в отношениях. Например, ей уже неважно, чтобы последнее слово в конфликте с любимым оставалось за ней. Она стала более спокойной, если ей не дают поводов для ревности.

Что известно об отношениях Джей Ло и Бена Аффлека

Более 18 лет назад у Дженнифер и Бена были романтические отношения. Затем они даже обручились, но позже решили разойтись разными путями. У каждого были новые избранники, но в 2022 году певица и актер неожиданно для всех снова сошлись.

Летом 2023 года Джей Ло и Бен Аффлек тайно поженились. Позже были слухи, что в их паре пробежала черная кошка и они думают о разводе. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, в прошлом году Джей Ло устроила скандал с Аффлеком на глазах у фанатов.

Вас также могут заинтересовать новости: