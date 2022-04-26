На мероприятии, которое состоится с 13 по 14 мая в Лас-Вегасе, певец расскажет международному сообществу о войне в Украине из первых уст.

Украинский исполнитель Макс Барских получил приглашение выступить на Billboard MusicCon с 13 по 14 мая. Мероприятие состоится в Лас-Вегасе.

Об этом сообщил сам артист в своем Instagram-блоге.

Сообщается, что он возглавит панельную дискуссию, получившую название в честь его песни "Don't Fuck with Ukraine!". Там Барских расскажет международной аудитории о том, что происходит в Украине прямо сейчас. Также музыкант исполнит песню, посвященную событиям последних двух месяцев - военную колыбельную "Буде весна".

"На MusicCon соберутся лидеры и инсайдеры мировой музыкальной индустрии, большое количество представителей международных СМИ, чтобы обсудить важнейшие вопросы и вызовы, возникающие перед потребителями аудиовизуального контента", - сообщила пресс-служба артиста.

Вместе с Максом Барских на конференции выступят мировые звезды и деятели индустрии: Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсия (менеджер Фаррела Уильямса), Диана Сахим (менеджер супергруппы Swedish House Mafia) и многие другие. Также Макс посетит премию Billboard Music Awards, которая состоится 15 мая после завершения конференции.

В пресс-службе Барских подчеркнули, что участие будет возможно, если артист получит официальное разрешение на временный выезд из страны.

Отметим, украинский артист Макс Барских, который с первого дня вторжения России в Украину поддерживал нашу страну, вел информационную войну в сети, позже решил вступить в ряды ВСУ. Оттуда артист с автоматом в руках показал, как проходит его военная подготовка.

Также ранее Барских анонсировал выход нового трека в поддержку ВСУ.

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