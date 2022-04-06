Украинский певец Макс Барских сменил микрофон на автомат. Сейчас он проходит двухнедельную подготовку перед тем, как он отправится на передовую защищать Украину от российских оккупантов.
"Сегодня был на полигоне, ознакомился с оружием", - подписал снимок Макс.
Отметим, в кадре он позирует в военной форме и с автоматом в руках. С первого дня вторжения России в Украину Макс осуждает президента РФ Владимира Путина. Долгое время он пытался достучаться до россиян и рассказать им правду о войне в УкраинЕ, но это не увенчалось успехом.
Сейчас же он решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать нашу землю.
Напомним, ранее Макс Барских призвал полностью игнорировать врагов.