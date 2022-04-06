Барских решил вступить в ряды ВСУ.

Украинский певец Макс Барских сменил микрофон на автомат. Сейчас он проходит двухнедельную подготовку перед тем, как он отправится на передовую защищать Украину от российских оккупантов.

"Сегодня был на полигоне, ознакомился с оружием", - подписал снимок Макс.

Отметим, в кадре он позирует в военной форме и с автоматом в руках. С первого дня вторжения России в Украину Макс осуждает президента РФ Владимира Путина. Долгое время он пытался достучаться до россиян и рассказать им правду о войне в УкраинЕ, но это не увенчалось успехом.

Сейчас же он решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать нашу землю.

Напомним, ранее Макс Барских призвал полностью игнорировать врагов.

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