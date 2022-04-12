Первый снипет сингла Don't fuck with Ukraine певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Украинский артист Макс Барских, который защищает Украину от оккупантов, успевает еще и музыкой заниматься. Так, исполнитель анонсировал премьеру англоязычной композиции для поддержания боевого духа бойцов.

"Сейчас трудно находить время на музыку, но это также может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время. А пока делюсь маленьким кусочком", - прокомментировал предстоящую премьеру Барских.

Англоязычный сингл готовится к выпуску на международном лейбле и создан специально для поддержания боевого духа каждого украинца.

Сообщается, что композиция получила название "Don'T F*ck With Ukraine". Тизер уже опубликован на официальном YouTube-аккаунте исполнителя.

Напомним, трек Pink Floyd с вокалом Андрея Хлывнюка "Hey Hey Rise Up" возглавил мировые хит-парады. Вырученные средства от релиза композиции передадут на помощь украинским беженцам и военным.

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