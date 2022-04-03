Артисту предстоит пройти двухнедельное обучение.

Украинский артист Макс Барских, который с первого дня вторжения России в Украину поддерживал нашу страну, вел информационную войну в сети, решил вступить в ряды ВСУ.

Ему предстоит пройти двухнедельное обучение. Теперь вместо микрофона он будет держать в руках автомат.

"Друзья, всем привет. С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас... Время меняется", – сказал Барских.

"Война показала подлинную сущность людей! Спасибо за патриотическую позицию! Макс – пример для других", "Гордимся тобой", "Очень вас уважаю. Берегите себя", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Макс Барских призвал полностью игнорировать врагов.

"Не вступайте с ними в переписки, просто игнорируйте рашистских ботов. У них в голове овощное рагу и все их выдумки недостойны внимания украинцев. Нет смысла с ними вступать в дискуссию. Россияне – беспомощные", – сказал артист.

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