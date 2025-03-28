Звезда Голливуда перечислила более 20 тысяч долларов украинским медикам.

Известная американская актриса и певица Барбра Стрейзанд в очередной раз выразила свою поддержку Украине в полномасштабной войне. Знаменитость записала видеообращение, которое посвятила украинским медикам. Она выразила свой восторг от их стойкости и силы, которые ежедневно спасают людей под обстрелами.

Ролик звезды обнародовали на платформе United24 в Instagram. В видео артистка призвала мир помочь врачам в Украине. Она на собственном примере продемонстрировала, как нужно поддерживать украинцев и присоединилась к инициативе "24 000 друзей Украины".

"Что вы знаете об украинских медиках? О тех, кто работает днем и ночью, чтобы спасать жизни? Я знаю, что уже более трех лет они работают во время обстрелов, отключений электроэнергии и в невозможных условиях. Они спасают людей в разрушенных больницах, в подвалах и на линии фронта, они не останавливаются, несмотря ни на что. Я знаю, что они видели больше, чем кто-либо другой, и все равно продолжают делать то, что умеют лучше всего - спасать и не сдаваться. Давайте будем вместе с ними, с храбрыми людьми, которые ежедневно спасают жизни", - подчеркнула кинозвезда.

Стрейзанд пожертвовала 24 тысячи долларов на направление "Медицинская помощь". Сделав свой вклад, она пригласила и других иностранцев присоединиться и подписаться на ежемесячный взнос в 24 доллара на медицинскую помощь Украине.

"Ежемесячный взнос в $24 может изменить все для тех, кто борется за жизнь", - подчеркнула лауреат премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

К слову, это уже не впервые артистка выражает свою поддержку Украине. В апреле прошлого года она призвала США помочь нашему государству. А до этого актриса передала Украине реанимобиль.

Стрейзанд еще в 2022 году стала послом United24 в направлении "Медицинская помощь". У нее есть украинские корни, ведь ее дедушка и бабушка жили на Галичине в городке Бережаны. Впоследствии они эмигрировали в США.

"Поскольку у меня есть еврейское происхождение с украинскими корнями, я особенно тронута борьбой украинцев за свободу. Стойкость и мужество украинского народа стали настоящим вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом", - говорила ранее артистка.

Напомним, ранее Нино Катамадзе мощно поддержала Украину в войне. Знаменитость вспомнила, как выступала в Одессе Днепре во время атак россиян. Звезда сцены отметила, что в Украине война ощущается на каждом шагу, а также она поражена силой и стойкостью нашего народа.

Вас также могут заинтересовать новости: