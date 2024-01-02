Женщина уже не в первый раз помогает украинским медикам.

Легендарная актриса и певица Барбара Стрейзанд поддерживает Украину в кровопролитой войне против России. Недавно в Facebook Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф стало известно, что звезда подарила реанимобиль.

Кстати, это уже четвертая такая машина, которая может помочь спасти жизни нашим бойцам. Персонал в восторге от щедрости актрисы и в посте расписали подробнее об этом подарке.

"Автомобили скорой медицинской помощи типа С – это своеобразная палата интенсивной терапии для проведения лечебных мероприятий бригадами экстренной медицинской помощи, а также транспортировки и мониторинга пациентов в тяжелом или критическом состояниях, только на колесах. Быть оперативными, мобильными и доступными – формула успеха областной "экстренки". А с получением новых "птичек", эта возможность приумножается, особенно в условиях военного положения", - отметили медики.

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Что известно о поддержке Барбары Стрейзанд

Интересно, что Барбара еще в 2022 году стала амбассадоркой UNITED24 в направлении "медицинская помощь" и высказалась о своей поддержке Украины.

"Поскольку я имею еврейское происхождение с украинскими корнями, я особенно тронута борьбой украинцев за свободу. Стойкость и мужество украинского народа стали настоящим вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом", - отметила звезда.

В мае 2023 года от Стрейзанд передали чек на сумму 240 тысяч долларов министру здравоохранения - Виктору Ляшко. До этого звезда уже жертвовала на медицинскую помощь Украины почти миллион долларов.

Напомним, Барбара Стейзанд – американская актриса и певица. За свое творчество она награждена двумя статуэтками "Оскар", а также премиями "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

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