Знаменитость вспомнила, как выступала в Украине во время атак россиян.

Известная грузинская певица Нино Катамадзе, которая постоянно поддерживает Украину и демонстрирует свое восхищение силой и стойкостью украинского народа, поделилась своими впечатлениями от выступлений в Одессе и Днепре во время обстрелов. Звезда сцены отметила, что в Украине война ощущается на каждом шагу.

В интервью для BBC Russian Service знаменитость подчеркнула, что граждане Украины борются не просто за выживание, а за победу. А также добавила, что наше государство заслуживает мира и победы.

"Я вижу, настолько эта страна работает для того, чтобы не только выжить, а победить, потому что она заслуживает, потому что она права. Они заслужили свою победу", - сказала исполнительница.

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Артистка поделилась, что в ее памяти навсегда запечатлелись выступления в Украине во время войны, в частности, в октябре прошлого года, когда она выступила в Одессе и Днепре, которые постоянно обстреливают россияне. Тогда во время ее выступлений прозвучала воздушная тревога. Зрители были вынуждены спуститься в укрытие. Она собственными глазами увидела, как украинцы живут в состоянии постоянной опасности и угрозы, что помогло ей почувствовать силу украинского народа:

Вы знаете, что такое, когда ты приходишь в ресторан, и тебе говорят: "На улице не садитесь, потому что дроны низко летают"? Вы знаете, что такое, когда посреди концерта включается сирена, и люди со слезами на глазах спускаются в бомбоубежище, а потом возвращаются, как будто ничего не произошло?

Катамадзе рассказала, что ей очень больно от того, что многие концертные залы, где были запланированы выступления или, где они проходили раньше, уничтожены россиянами. А некоторых ее поклонников, которые также хотели прийти на ее концерт, уже нет в живых.

"Это настолько настоящая любовь между нами. Есть залы, в которых мы когда-то должны были играть, а их уже физически не существует. То есть места, где уже были проданы билеты, человек знал, что вот третий ряд, четвертое место, а его нет больше. Или этого человека тоже нет", - добавила артистка.

К слову, Катамадзе в 2022 году стала на сторону Украины. Певица занималась волонтерством в Грузии, чтобы помочь пострадавшим украинцам. Она даже думала переехать в Украину, но пока отложила этот вопрос на потом.

Напомним, ранее Нино Катамадзе резко ответила иностранной журналистке, которая посочувствовала украинцам. Грузинская звезда отметила, что сочувствием Украине сейчас не помочь, нужна поддержка и реальные действия.

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