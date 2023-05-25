Известная американская актриса и певица получила ее в подарок.

Известная всему миру американская певица и певица Барбра Стрейзанд в соцсетях похвасталась украинской вышиванкой. Связано это с тем, что недавно знаменитость присоединилась к благотворительной платформе United24.

В качестве подарка ей отправили красивую вышитую рубашку молочного цвета от бренда Etnodim. Подобная уже есть у Иванны Сахно, Кэтрин Винник, Лиева Шрайбера и многих других звезд мирового уровня, которые поддерживают нашу страну в такое непростое время.

"Получила красивую вышиванку от United24. На этой вышиванке можно увидеть узоры Тернопольской области, откуда мои бабушки и деды по линии отца в Украине", - прокомментировала Барбра Стрейзанд.

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Она также рассказала своим поклонникам о том, что каждый может выиграть такую же вышиванку, сделав пожертвование на сайт платформы United24. Сейчас там собирают средства на реконструкцию школы в Бузовой Киевской области.

Цель проекта - собрать 200 тысяч евро. По состоянию на 25 мая собрано немного больше половины.

Ранее УНИАН писал, что Барбра Стрейзанд стала амбассадоркой фандрейзинговой платформы UNITED24.

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