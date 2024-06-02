Певец признался, действительно ли он разорвал отношения с российской артисткой.

Известный украинский певец ALEKSEEV, настоящее имя которого Никита Алексеев, впервые прокомментировал слухи о разрыве отношений с российской певицей Ульяной Синецкой. А также ответил, вместе ли он с блогершей Дашей Кубик.

В последнее время артист тщательно скрывает свою личную жизнь. Следовательно, вокруг него ходит немало слухов. Синецкая и Алексеев длительное время не появляются на публике вместе и не публикуют совместные фото. Поклонники пришли к выводу, что пара распалась.

Более того, исполнитель уже якобы успел закрутить новый роман с блогершей. На этот раз Никита снова не был многословным. ALEKSEEV говорит, что не хочет говорить о личном и отвечать, в отношениях ли он. При этом знаменитость не стал опровергать сплетни, но и не подтвердил их.

"Это же вы хотите о моей личной жизни спросить? Так это же не ко мне! Я же профессиональный артист. Я умело умею уходить от тех вопросов, на которые мне не хочется отвечать", - сказал ALEKSEEV.

Заметим, что возлюбленная певца Синецкая в мае намекнула, что в их отношениях все в порядке. Девушка поздравила исполнителя с днем рождения и опубликовала фотографии с ним. А роман с Кубик ему начали приписывать после того, как пару заметили вместе на прогулке в Одессе.

Напомним, ранее ALEKSEEV выступил на концерте с российскими хитами.

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