Дизайнер говорит, что 74-летняя Ротару не экономит на нарядах и подает правильный пример.

Заслуженную артистку Украины Софию Ротару раскритиковали за якобы "простенькое" платье, в котором она выступала на частном корпоративе в Германии. На подобную критику "хейтерам" ответила известная дизайнер, заявив, что наряд Ротару стоит немалых денег.

Об этом пишет российский "Собеседник".

В сети, комментируя наряд 74-летней Ротару, назвали его "бабушкиным". Пользователи также заподозрили финансовые проблемы у известной артистки.

"Видно, совсем у Софы с деньгами туго, раз уже перестала на одежду тратиться. Уже год не снимает это невзрачное платье с пиджаком - бабушкин наряд. Как она не понимает, что в нем похожа на старушку!", - пишут озлобленные комментаторы.

В ответ на это звездный дизайнер Аника Керимова заявила, что платье Ротару, которое активно критикуют, крайне недешевое.

"Судя по тому, как она выглядела на данном выступлении, проблем с деньгами у нее точно нет. Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. Поверьте, стоит такой наряд недешево", - заявила Керимова.

Читайте также74-летняя София Ротару напугала дрожащей головой: фаны заподозрили еще одну болезньДизайнер предположила, что Ротару была одета в костюм ручной работы стоимостью порядка 300 тысяч российских рублей (107 тысяч гривень).

"Если его в Интернете называют "бабушкиным", то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды", - заявила Керимова, добавив, что Ротару не экономит на одежде и следит за модными тенденциями.

"Ее можно только похвалить: выглядит очень стильно, соответствуя возрасту. Наряд скрывает все недостатки звезды, визуально вытягивая фигуру, подчеркивает достоинства. Очень правильно, что София Михайловна не открывает грудь и руки, которые выдают возраст. С нее нужно брать пример", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, Ротару после неожиданного заявления сестры об оккупации Крыма собралась в Москву.

Автор: Виолетта Орлова