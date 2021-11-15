Оккупанты в Крыму недавно намеревались лишить ее почетного звания.

Народная артистка Украины София Ротару собралась в Москву для участия в новогоднем концерте "Песня года".

Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная на странице "Песни года" в Instagram.

Съемки пройдут 4 декабря в московском Дворце спорта.

"50-летие легендарного телефестиваля "Песня года" отпразднуем новогодней ТВ-съёмкой с участием лучших артистов! В концерте примут участие популярные молодые звёзды и мэтры эстрады, Народные артисты, самые яркие и любимые исполнители", - пишут организаторы.

Помимо Ротару, в концерте примут участие Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Стас Михайлов и многие другие. Ряд заявленных исполнителей открыто поддерживают агрессию РФ против Украины и оккупацию Крыма.

Заявление сестры Ротару и реакция на него

Недавно сестра певицы Аурика Ротару неожиданно для многих призналась, что ждет возвращения Крыма Украине. Также она рассказала, что не посещает оккупированный полуостров. "Насколько я знаю, Соня тоже лет пять или шесть не была в Крыму", - добавила она.

После слов Аурики Ротару на нее и ее сестру обрушился шквал агрессии в России и оккупированном Крыму. Известный антиукраинскими заявлениями продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сестры Ротару не посещают полуостров якобы из-за страха гневной реакции на это на материковой Украине.

Представитель оккупационной администрации Крыма - так называемый "глава комитета парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия" Николай Волков вовсе предложил лишить Ротару звания почетной крымчанки.

Автор: Виолетта Орлова