Соседов утверждает, что лишение звания почетной крымчанки Ротару не огорчит.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов поддержал идею крымских оккупантов лишить заслуженную артистку Украины Софию Ротару, которая едет на концерт в Москву, звания почетной крымчанки.

Об этом пишут "РИА Новости".

Ранее в РФ и Крыму обрушились с критикой на Ротару после слов ее сестры Аурики, которая заявила, что ожидает возвращения полуострова Украине.

Соседов утверждает, что Ротару "по барабану", чей Крым

"Она не украинская и не российская, а советская артистка, а в составе СССР это было абсолютно неважно. Поэтому, Крым может быть хоть узбекским - ей это все равно", - заявил он.

Читайте также74-летняя София Ротару напугала дрожащей головой: фаны заподозрили еще одну болезньКритик повторил тезисы российских пропагандистов о "националистах" в Украине, а также поддержал лишение ее почетного звания в Крыму.

"Это можно. Для острастки. Чтобы все-таки немножко приструнить. Впрочем, для нее это будет даже не комариный укус. Этот значок давно у нее где-то завалялся, если она вообще его не потеряла за всякими шикарными подарками и дорогими украшениями. Поэтому можно лишить - почему бы и нет", - сказал Соседов.

Заявление сестры Ротару и реакция на него

Недавно сестра певицы Аурика Ротару неожиданно для многих призналась, что ждет возвращения Крыма Украине. Также она рассказала, что не посещает оккупированный полуостров. "Насколько я знаю, Соня тоже лет пять или шесть не была в Крыму", - добавила она.

После слов Аурики Ротару на нее и ее сестру обрушился шквал агрессии в России и оккупированном Крыму. Известный антиукраинскими заявлениями продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сестры Ротару не посещают полуостров якобы из-за страха гневной реакции на это на материковой Украине.

Представитель оккупационной администрации Крыма - так называемый "глава комитета парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия" Николай Волков вовсе предложил лишить Ротару звания почетной крымчанки.

Автор: Виолетта Орлова