Знаменитость поделилась, что видела из окна падение двух дронов.

Во время очередного обстрела Киева со стороны России ведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко пряталась с детьми в бомбоубежище. 17 октября оккупанты выпустили по украинской столице дроны, которые целились в жилые массивы, поэтому выходить из укрытий было опасно для жизни.

У себя в Instagram-stories Маричка поделилась кадрами, сделанными в укрытии.

"Падение двух утренних дронов видели из окна… Поэтому вечером тревоги только так", — отметила знаменитость. Видео дня

Также она призвала ответственно относиться всех жителей разных регионов Украины к сигналам воздушной тревоги, и обязательно спускаться в укрытие, если есть опасность авиаудара.

Отметим, что не только Падалко стала свидетелем пролета дронов-камикадзе над Киевом. Ранее певица и продюсер Наталья Могилевская показала видео, на котром видно, что дрон пролетает прямо над ее домом. Как написала сама звезда, они с соседями пытались его сбить "кто чем может".

Напомним, из-за обстрела 17 октября пострадал дом ведущего 1+1 Егора Гордеева. Ужасающими кадрами он поделился на своей странице в Instagram.

Также УНИАН писал, что Леся Никитюк показала, как подготовилась к зиме на случай отсутствия отопления и света.

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