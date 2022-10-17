Звезда проекта "Сніданок з 1+1" показал разрушения из-за обстрела столицы 17 октября.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Как известно по состоянию на 14:00, из-за этого погибли трое человек. Сообщается, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа. Ведущий 1+1 Егор Гордеев опубликовал в блоге фотографии своего разрушенного дома в Шевченковском районе столицы.

"Мой дом. Киев", - кратко написал Гордеев под фотографией, на которой едва удается рассмотреть разрушения за густыми клубами дыма.

Реакция соцсетей

Коллеги и поклонники телеведущего написали в комментариях к его публикации свои слова поддержки:

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"Главное, что с тобой все хорошо!"

"Жесть, держись"

"Нет слов! Главное, что сам живой"

"Егор, это ужасно. Если нужна какая-то помощь – пишите! Мы вас любим, поможем чем сможем!"

"Какой ужас. Держитесь. Берегите себя"

"Господь, останови этого нечеловека путина, наведи на него страх, хотя он тебя не боится, но ты наведи на него свой страх и останови его".

Обстрел Киева дронами-камикадзе 17 октября

Согласно с официальной информацией, дрон-камикадзе, выпущенный российскими оккупантами, попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы. По состоянию на 14:00 сообщается о трех жертвах, среди них - беременная женщина. Всего зафиксировано 4 прилета дронов.

Сообщается, что разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации. На месте работают спасатели и правоохранители.

Напомним, на сегодняшний обстрел Киева уже отреагировали украинские звезды.

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