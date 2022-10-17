Утром 17 октября Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Как известно по состоянию на 14:00, из-за этого погибли трое человек. Сообщается, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа. Ведущий 1+1 Егор Гордеев опубликовал в блоге фотографии своего разрушенного дома в Шевченковском районе столицы.
"Мой дом. Киев", - кратко написал Гордеев под фотографией, на которой едва удается рассмотреть разрушения за густыми клубами дыма.
Реакция соцсетей
Коллеги и поклонники телеведущего написали в комментариях к его публикации свои слова поддержки:
- "Главное, что с тобой все хорошо!"
- "Жесть, держись"
- "Нет слов! Главное, что сам живой"
- "Егор, это ужасно. Если нужна какая-то помощь – пишите! Мы вас любим, поможем чем сможем!"
- "Какой ужас. Держитесь. Берегите себя"
- "Господь, останови этого нечеловека путина, наведи на него страх, хотя он тебя не боится, но ты наведи на него свой страх и останови его".
Обстрел Киева дронами-камикадзе 17 октября
Согласно с официальной информацией, дрон-камикадзе, выпущенный российскими оккупантами, попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы. По состоянию на 14:00 сообщается о трех жертвах, среди них - беременная женщина. Всего зафиксировано 4 прилета дронов.
Сообщается, что разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации. На месте работают спасатели и правоохранители.
Напомним, на сегодняшний обстрел Киева уже отреагировали украинские звезды.