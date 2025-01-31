Полунин выдал, что хотел организовать "секретную встречу между РФ и США".

Танцовщик российского балета родом из Херсона Сергей Полунин, который выехал из РФ, встретился с голливудским актером Шоном Пенном. Предатель, который стал на сторону оккупантов, рассказал об их общении со звездой фильмов "Плохие парни", "Я - Сэм", "Таинственная река", который поддерживает Украину.

Путинист, который фанател от диктатора и набил три тату с изображением его лица, не указал, где именно состоялась его встреча с Пенном. Сам Пулинин не раскрывал, где живет после выезда из страны-агрессора. В подписи к совместному фото с американским артистом он указал, что якобы планировал "организовать секретную встречу на Кубе между Россией и США", но она не состоялась. А войну в Украине предатель назвал "конфликтом".

"В начале конфликта между Украиной и Россией я попросил Шона помочь, и он великодушно предложил организовать секретную встречу на Кубе между Россией и США. К сожалению и очень разочаровывает, но в России мое предложение было отклонено даже без попытки", - выдал опальный артист.

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Также он написал, что Путин якобы заявлял, что "Россия будет разговаривать только с США", но в то же время использовала турецкую платформу, чтобы начать прямые переговоры с Украиной. Это, как говорит танцовщик, не дало никаких результатов.

"В результате погибло более миллиона человек, детей, стариков, талантливых молодых мужчин и женщин. Миллионы людей потеряли дома и пережили ужас и боль", - написал Полунин и назвал Пенна "хорошим человеком".

Напомним, ранее Сергей Полунин объяснил, почему сбежал из РФ. Он пожаловался на проблемы с деньгами в стране-агрессоре.

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