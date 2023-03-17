Артист пострадал на одном из концертов.

Украинский певец Артем Пивоваров появился в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Єдині новини" после серьезной травмы. На одном из концертов артист подвернул ногу.

"Это когда-то должно было случиться. Но я представлял это себе по-другому... Это просто было на ровном месте практически... Это было в Европе, но мы уже продолжаем концерты в Украине", - рассказал артист.

Пивоваров дает концерты во многих городах нашей страны. Он признается, что иногда выступления приходится прекращать из-за воздушных тревог. В таких случаях все зрители переходят в укрытие. Иногда Пивоваров поет прямо в бомбоубежищах.

Видео дня

Когда-то артист признавался, что у него очень непростые отношения с отцом, который бросил их семью, когда певец был еще маленьким. Музыкант не скрывает, что хотел прославить свою фамилию. Как оказалось, Пивоваров носит фамилию своей мамы, а не отца. До полномасштабной войны артист вдохновлялся именно этим.

Однако сейчас певец признается, что его творчество получило новый толчок на фоне ситуации в Украине. Он хочет поддерживать военных, защищающих наши жизни. Пивоваров проводит благотворительные концерты, средства с которых идут на машины и другую помощь ВСУ.

Певец создал 10 песен, положенных на стихи известных украинцев. Новый альбом "Твої вірші, мої ноти" Пивоваров назвал свежим взглядом на творческое наследие украинцев. Артист рассказал, что когда он берет украинский стих и превращает его в песню, то чувствует большую ответственность.

"Я хочу быть рупором своей страны... Моя цель - популяризировать украинских писателей и украинскую литературу через призму своего видения, своей музыки", - отметил Пивоваров.

Он призывает фанатов не только слушать его песни. По словам Пивоварова, если кому-то нравится его музыкальная версия стихотворения "Думи мої, думи", то обязательно стоит читать его в оригинале у Тараса Шевченко.

Напомним, ранее Пивоваров "разнес" предателей, молчащих о войне.

Вас также могут заинтересовать новости: