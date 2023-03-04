Певец признает, что он не удивился, когда предательница Тодоренко не решилась что-то сказать.

Украинский артист Артем Пивоваров рассказал, писали ли ему предательницы, такие как Регина Тодоренко или певица Елка. Оказалось, он даже не ждал того, что эти артистки осмелятся что-то сказать.

До полномасштабной войны РФ против Украины Пивоваров общался с некоторыми российскими артистами. Он даже писал песни для путинистов Киркорова и Димы Билана. Однако после 24 февраля певец высказал однозначную позицию, он даже не пытался достучаться до российской аудитории.

В интервью для ЖВЛ Пивоваров признался, что он не удивился, когда продажные Тодоренко и Елка не высказались против войны. Ранее он работал с этими певицами, однако даже не ожидал, что те заговорят о войне.

"Никто не писал за все это время, и я не удивлен. Эти люди, имеющие отношение к нашей стране, которые жили здесь, родились здесь, почему-то исчезли. Это говорит о том, что у этих людей больше минусов, чем плюсов. Но сейчас мы все исправим. Поэтому мы должны быть счастливыми, мы будем жить в сознательном обществе", - "разнес" предателей Пивоваров.

Нынче он и не думает о предателях. Он дает концерты для военных, собирает деньги на помощь армии и популяризирует украинские песни.

Напомним, ранее стало известно, что с Артемом Пивоваровым случился несчастный случай. Он травмировался прямо на концерте.

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