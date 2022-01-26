Блогерша довольно часто выставляет напоказ свою личную жизнь.

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер показала подписчикам, как, по ее мнению, выглядит "апогей отношений" с парнем.

Девушка засняла своего бойфренда, блогера Александра Волошина за интимным занятием в ванной и опубликовала видео в Instagram-сторис.

"Вчера я знатно оф**ела от Саши. Апогей отношений выглядит вот так. Я просто стою и смываю макияж, и тут неожиданно заходит Саша…", – написала она в подписях к сторис, демонстрируя всем, как ее парень справляет нужду, стоя к ней спиной.

На видео он признался, что не мог больше терпеть и ждать, пока Аня выйдет из ванной комнаты.

Читайте такжеМишина в платье за восемь тысяч объяснила разницу между эгоизмом и любовью к себе (фото)Напомним, ранее сообщалось, что Анна Тринчер много лет комплексовала из-за маленькой груди, а потому решилась сделать себе пластическую операцию по увеличению.

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