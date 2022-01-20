Блогерша наконец осуществила свою мечту.

Украинская блогерша и певица Анна Тринчер недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди. Девушка долго комплексовала из-за маленького размера, а сейчас ее мечта осуществилась.

В инста-сториз звезда рассказала, что маммопластика ей обошлась в 170 тысяч 300 гривень.

"Я знаю, что это выше средних цен в Киеве. Делают и за 3, и за 4 тысячи долларов. Но вещи, которые касаются вашего тела, и будут с вами пожизненно нужно делать у суперпрофессионалов", – сказала блогерша.

Читайте такжеЗвезда "Сватов" рассказала о борьбе с лишним весомКроме того, Тринчер рассказала, что сама операция была безболезненной. Анну ввели в состояние наркоза, поэтому она ничего не чувствовала. Но последующие несколько дней после хирургического вмешательства она ходила с дренажами, а еще месяц ей предстоит носить бандаж.

"Операция – это абсолютно не больно. Вы под наркозом. Вы заснули и проснулись. А вот ребилитация – самый сложный период. Очень неприятно", - добавила Анна.

Напомним, ранее пластический хирург Тринчер назвал грудь Стужук "отвратительной".

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