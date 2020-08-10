Антонио Бандерас, который празднует сегодня 60-летие, заразился коронавирусом

10 августа актер празднует 60-летие.

Известный актер Антонио Бандерас сегодня празднует свое 60-летие. В этот день он также сообщил о том, что заразился коронавирусом. По его словам, праздновать день рождение он будет в самоизоляции.

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"Я хочу сообщить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свой 60-й день рождения на карантине после того, как получил положительный тест на COVID-19. Хотел бы добавить, что я чувствую себя относительно хорошо, просто более усталый, чем обычно, и уверен, что выздоровею быстрее. Но я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать планировать", - написал актер.

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