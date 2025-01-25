Правоохранители ответили, в каком состоянии находится сын Анны Жук, который также попал в эту аварию.

Популярный украинский блогер Анна Жук, она же Аннет, как известно, трагически погибла в ДТП на трассе Харьков-Киев в пятницу, 24 января. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, а также раскрыли, какие травмы получил сын звезды сети, которые на момент аварии был рядом с ней.

Автокатастрофа произошла накануне, когда Жук с мужем и сыном направлялись в Киев на день рождения к друзьям. Однако по дороге они попали в аварию, в результате которой Анна погибла. Травмы, полученные во время столкновения авто, были несовместимы с жизнью, из-за чего она скончалась на месте происшествия. По данным полиции, ДТП произошло около 09:00 24 января возле села Засулье, Полтавской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Засулье Лубенской территориальной общины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", - говорится в подписи к видео отдела коммуникации полиции Полтавщины.

Видео дня

За рулем авто находился 25-летний муж блогера. Причиной аварии стал его обгон. Он нарушил правила дорожного движения и совершил обгон с правой части трассы, где не на проезжей части стоял грузовик. Как следствие, авто семьи "влетело" в фуру. Анны не стало сразу, а ее сын находится в больнице. Он получил много травм. У Жук осталось еще двое несовершеннолетних сыновей.

Муж инфлюенсерки также госпитализирован. Блогер Денис Поветкин сообщил, что сейчас он находится в реанимации. У него многочисленные переломы рук, пальцев, пишет Telegram-канал Impulse

"По предварительной информации следствия, автомобиль Lexus, под управлением водителя 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium, который находился в неподвижном состоянии за пределами проезжей части дороги. В результате ДТП 39-летняя пассажирка внедорожника Lexus от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиля Lexus (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализированы в Лубенскую больницу", - добавили правоохранители.

Напомним, ранее украинский блогер Анастасия Скальницкая попала в ДТП вместе с дочерью. Звезда сети показала последствия ДТП.

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