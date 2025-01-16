Она показала последствия инцидента.

Известный украинская блогерша и флорист Анастасия Скальницкая попала в ДТП вместе со своей дочерью.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Сначала девушка показала фото, на котором заметно, что она вместе с дочкой находится внутри в авто. Анастасия позировала на камеру, сидя у руля, в то время девочка сидела в детском кресле на заднем сиденье.

"Здесь я еще не подозреваю, что мы попадем в ДТП", - подписала кадр Скальницкая.

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А потом блогерша опубликовала последствия столкновения с другой машиной на дороге: передняя часть авто заметно пострадала, а также повреждены фара и бампер. Что именно стало причиной ДТП - Анастасия не написала, но с юмором отреагировала на ситуацию:

"Может лепестками прикроем на некоторое время?" - написала Скальницкая, намекая, как можно сделать поврежденные участки машины менее заметными.

К слову, о своем самочувствии и состоянии дочери блогерша не написала.

Напомним, ранее стало известно, что жена Тимура Мирошниченко - Инна - попала в ДТП на Бали. К счастью, с ней все хорошо.

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