Артистка призналась, что бывшие после разрывов возвращались к ней.

Популярная украинская певица Анна Тринчер заговорила о воссоединении с экс-супругом - блогером Александром Волошиным. Исполнительница ответила, возможно ли, что в будущем они снова будут вместе.

Артистка откровенно рассказала, что в ее жизни были ситуации, когда бывшие возвращались к ней. По ее словам, экс-бойфренды пытались восстановить отношения с ней, но сама Анна отказывала им. О ком именно говорила звезда - неизвестно.

"У меня были эпизоды, когда ко мне возвращались бывшие после нашего разрыва, и они меня просили возобновить отношения. Я так искренне сидела и говорила: "Ты понимаешь, мне было очень больно, это не имеет смысла", - отметила Тринчер.

В дополнение, певица подчеркнула, что ее позиция не изменилась. Она до сих пор против воссоединения с бывшими, в частности, и с Волошиным, сколько бы времени после разрыва не прошло. Тринчер заверила, что прошлому нет места в ее нынешней жизни.

"Я сильно против возвращений к бывшему, потому что они существовали в тот промежуток времени, где уже не существует меня", - поделилась знаменитость.

Что известно об отношениях Тринчер и Волошина

Пара закрутила роман в 2021 году. Отношения блогера и певицы развивались стремительно. В 2022 году они поженились. Свадьба была скромной, в семейном кругу. Тринчер и Волошин планировали громкое празднование после победы, но стало известно, что в отношениях влюбленных не все хорошо.

Супруги пытались сохранить брак, но впоследствии объявили о разводе. В отношениях они были более 3 лет. Александр признался, что перегорел, поэтому, чтобы не мучить Анну, решил разойтись.

Напомним, ранее Анна Тринчер публично опозорила двух мужчин. На певицу "набросились" подписчики в комментариях.

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