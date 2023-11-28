Пара больше не вместе.

Певица Анна Тринчер официально объявила о разводе с супругом Александром Волошиным. На своей странице в Instagram она опубликовала диалог с ним, в котором они расставили все точки над "і".

Волошин отметил, что делал плохие вещи, которые не должен был делать в отношениях с супругой. Анна же вспомнила, как муж сказал ей, что уже как полгода ее не любит. Заметно, что певице сложно дался этот разговор, потому что она едва сдерживала слезы.

Также Волошин рассказал, как на развод с Тринчер отреагировали его родители. По словам блогера, они сказали, что человек, который будет идти с ним по жизни, должен быть в хороших с ними отношениях.

"Это очень болезненная для меня тема. Развод - это маленькая смерть", - добавила Тринчер.

После этого она расплакалась, как и Волошин. Также Тринчер написала:

"Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет – неважно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саш".

Напомним, в 2022 году Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина. Пара сыграла свадьбу в Киеве. Их история любви была очень красивой, однако недавно начали появляться слухи об их разводе. Блогер Богдан Беспалов сообщил, что пара рассталась и живет отдельно. При этом пара всячески опровергала свой разрыв, даже несмотря на то, что мужа Тринчер "спалили" на сайте знакомств.

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