На певицу "набросились" подписчики в комментариях.

Известную украинскую певицу Анну Тринчер захейтили в сети. Артистка не стала молчать и публично опозорила подписчиков, которые писали ей гневные комментарии.

На днях исполнительница в своем Instagram опубликовала видео со своими размышлениями о романтических отношениях. Артистка вспомнила свой первый роман в 18-летнем возрасте. Тогда она на 5 день отношений переехала жить к парню, не понимая, что такое совместная жизнь и даже хорошо не зная человека. Как следствие, Анна стала жертвой абьюза.

Позже, по ее словам, в ее жизни было немало историй, которые ее травмировали. Певица из одних отношений переходила сразу в другие и никогда не была одна. Однако после громкого развода с блогером Александром Волошиным Тринчер сделала некоторые выводы и решила пока сосредоточиться на себе. Знаменитость уже 9 месяцев не состоит в отношениях и сейчас развивает свою карьеру и себя.

Видео дня

"Бегая от себя самой и от своих мыслей я из одних отношений заходила в другие - и в этом нет счастья, я убедилась. Я работаю сейчас над собой, работаю над опорой на себя, я полюбила себя и стала для себя интересной. Сейчас я живу жизнь, где до: я не могла уединиться в одиночестве, мне всегда нужны были люди и после: я для себя самый лучший, самый родной и самый любимый человек", - написала Тринчер.

История певицы откликнулась многим подписчикам. Они поддержали ее и оставили немало приятных слов в комментариях. Однако были и те, кто захейтил артистку.

В частности, два мужчины, которые высмеяли откровенность Анны относительно ее психологических травм и ее соблазнительные кадры в сети. Звезда решила "отомстить" подписчикам за их грубость и публично посрамила их.

Она опубликовала скриншоты их комментариев и показала, как они выглядят.

"Потом у таксиста с*с*ть будешь", "Глядя на ее ж*пу, уже с*с*ла и не у одного. П*рн*, а не травма", - резко прокомментировали пост певицы мужчины.

Тринчер обратилась с просьбой к подписчикам и подчеркнула, что никто не имеет права писать ей бранные комментарии и оскорблять ее.

"Хочу, чтобы вы несли ответственность за то, что пишете в комментариях и понимали, что моя страница - не мусорный бак"

Напомним, ранее Анна Тринчер впервые рассказала об измене подруги.

Вас также могут заинтересовать новости: