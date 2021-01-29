Артистка почему-то решила отключить возможность комментировать снимок.

Популярная певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала новое пикантное фото.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась снимком в соблазнительном монокини, позируя у бассейна. Читайте также42-летняя Ани Лорак облачилась в молодежный "лук" (фото)

Дополнила образ исполнительница широкополой шляпой, спрятавшей ее лицо. В кадре можно оценить подтянутую фигуру Анны.

В комментариях к посту подписчики оценили фото Седоковой: "Царица", "Какой загар!", "Богиня".

Стоит отметить, что после трех комментариев певица решила отключить возможность комментировать это фото.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН