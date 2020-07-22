"Звезда упала": Анна Седокова жёстко проехалась по асфальту (видео)
Экс-"виагра" Анна Седокова во время съемок клипа на пеню "Самолеты" жестко упала на асфальт.
Читайте также"Тигрица": экс-"виагра" соблазнила фанатов эротической позой
Звезда так быстро бежала, что споткнулась и упала. То ли это была такая режиссерская задумка, то ли Анна, действительно, устала и просто упала.
"Когда бежала за пивом, но в полете поняла, что выпито и так много", "Когда в деревне у бабушки за тобой погнались гуси, но ты споткнулся и упал в лужу", "Загадывайте желание, звезда падает", "Бежала от COVID 19, а тут нежданчик вторая волна", - написали фанаты.
Седокова поблагодарила своих подписчиков за смешные комментарии и заботу. Она отметила, что с ней все хорошо, она цела.
@anna_sedokova
СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА! Придумай свой самый смешной комментарий к этому видео ##боль##падение##не##радостновдуше♬ Самолёты - Анна Седокова
Как сообщал УНИАН, популярная певица сверкнула упругой грудью.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram