"Звезда упала": Анна Седокова жёстко проехалась по асфальту (видео)

Певица опубиковала жуткое видео в TikTok.

Экс-"виагра" Анна Седокова во время съемок клипа на пеню "Самолеты" жестко упала на асфальт.

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Звезда так быстро бежала, что споткнулась и упала. То ли это была такая режиссерская задумка, то ли Анна, действительно, устала и просто упала.

"Когда бежала за пивом, но в полете поняла, что выпито и так много", "Когда в деревне у бабушки за тобой погнались гуси, но ты споткнулся и упал в лужу", "Загадывайте желание, звезда падает", "Бежала от COVID 19, а тут нежданчик вторая волна", - написали фанаты.

Седокова поблагодарила своих подписчиков за смешные комментарии и заботу. Она отметила, что с ней все хорошо, она цела.

Как сообщал УНИАН, популярная певица сверкнула упругой грудью.

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