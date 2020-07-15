"Уберите детей": популярная певица сверкнула упругой грудью
15:51, 15 июля 2020Звезды
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Анна Седокова показала грудь в красном купальнике.
Анна Седокова опубликовала пост / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в красном купальнике.
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Стоит отметить, что бюстгальтер был с глубоким декольте и идеально подчеркнул пышные формы Седоковой. На лицо в качестве защитной маски звезда надела красный платок с вензелями.
"Я бы с тобою помедетировал", "Собралась на дело?", "Красный тебя делает ещё более секси", "Очень красивая женщина!!! Я вами восхищаюсь!!!", - написали фанаты.
Анна показала грудь / instagram.com/annasedokova
Как сообщал УНИАН, экс-"виагра" Седокова засветила грудь в купальнике с чудовищным разрезом.
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