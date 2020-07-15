"Уберите детей": популярная певица сверкнула упругой грудью

Анна Седокова показала грудь в красном купальнике.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в красном купальнике.

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Стоит отметить, что бюстгальтер был с глубоким декольте и идеально подчеркнул пышные формы Седоковой. На лицо в качестве защитной маски звезда надела красный платок с вензелями.

"Я бы с тобою помедетировал", "Собралась на дело?", "Красный тебя делает ещё более секси", "Очень красивая женщина!!! Я вами восхищаюсь!!!", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, экс-"виагра" Седокова засветила грудь в купальнике с чудовищным разрезом.

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