"А можно в нормальной одежде?": экс-"виагра" Седокова засветила грудь в купальнике с чудовищным разрезом (фото)
08:48, 03 июля 2020Звезды
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Анна позировала в черном топе с очень откровенным вырезом посередине, который значительно обнажал ее грудь.
Девушка позировала без макияжа / Instagram Анна Седокова
Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое фото и нарвалась на волну критики.
Снимок она разместила на своей странице в Instagram.
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Анна позировала в черном топе с очень откровенным вырезом посередине, который значительно обнажал ее грудь. Девушка позировала без макияжа, слегка прищурившись и надув губы. Рядом с ней лежал ее возлюбленный Янис Тимма.
"Сегодня будет отличный вечер. В тихом ресторанчике. Только ты и я ...", - написала Анна под фото.
"А можно в нормальной одежде?! Без декольте", - возмутились под снимком фанаты.
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