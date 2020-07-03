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"А можно в нормальной одежде?": экс-"виагра" Седокова засветила грудь в купальнике с чудовищным разрезом (фото)

08:48, 03 июля 2020
Звезды
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Девушка позировала без макияжа / Instagram Анна Седокова

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

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Анна позировала в черном топе с очень откровенным вырезом посередине, который значительно обнажал ее грудь. Девушка позировала без макияжа, слегка прищурившись и надув губы. Рядом с ней лежал ее возлюбленный Янис Тимма. 

"Сегодня будет отличный вечер. В тихом ресторанчике. Только ты и я ...", - написала Анна под фото. 

"А можно в нормальной одежде?! Без декольте", - возмутились под снимком фанаты.

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Теги: #певица#Анна Седокова