Анна Седокова облачилась в латекс и свела с ума молодого возлюбленного (фото)

Свой пост звезда сопроводила очень сексуальным фото.

Украинская певица Анна Седокова призналась, что проговаривает аффирмацию, чтобы стать уверенной в себе.

На своей странице в Instagram 37-летняя звезда призвала фанатов проверить аффирмации на себе.

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"Аффирмация — это позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения создающая правильный психологический настрой", - рассказала певица.

"В поиске миллион вариантов, важно найти свою и быть с ней согласным. Я вчера практиковалась и поняла, что "Я худая" как-то не очень у меня выходит. "Я с каждым днем становлюсь идеальнее для себя" подходит больше", - добавила Седокова.

Артистка посоветовала проговаривать аффирмации регулярно, общаться со своим внутренним ребенком, обратиться к близким с просьбой почаще говорить о том, что вы — классная.

Свой пост звезда сопроводила очень сексуальным фото, на котором предстала в латексном одеянии, оголившем ее бюст и животик. В кадре у Седоковой распущены волосы, на лице — яркий макияж. Дополнила дерзкий образ Анна крупными серьгами и браслетами.

Первый комментарий под постом Седоковой - от ее 27-летнего возлюбленного Яниса Тиммы. "Ты моя жизнь!", - написал бойфренд Анны.

Ранее Анна Седокова показала нежное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой и нарвалась на волну критики.