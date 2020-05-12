"И какая по счету это любовь?": Седокову захейтили в сети за фото с молодым бойфрендом

Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.

Анна Седокова показала нежное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой и нарвалась на волну критики.

Певица опубликовала свежее фото в Instagram.

Седокова сфотографирована на фоне заката во время поцелуя со своим бойфрендом.

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"Люблю тебя. До луны и обратно", - подписала она фото.

Подписчики ее признание встретили весьма скептически.

"На чужом несчастье, счастье не построить...", "И какая по счету это любовь до Луны и обратно?", "Не рожай больше.собаки хватит вам!!! потом одной тянуть детей", - написали Анне в комментариях.

Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.