"И какая по счету это любовь?": Седокову захейтили в сети за фото с молодым бойфрендом
15:39, 12 мая 2020Звезды
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Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.
Певица опубликовала свежее фото в Instagram / Instagram Анна Седокова
Анна Седокова показала нежное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой и нарвалась на волну критики.
Певица опубликовала свежее фото в Instagram.
Седокова сфотографирована на фоне заката во время поцелуя со своим бойфрендом.
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"Люблю тебя. До луны и обратно", - подписала она фото.
Подписчики ее признание встретили весьма скептически.
"На чужом несчастье, счастье не построить...", "И какая по счету это любовь до Луны и обратно?", "Не рожай больше.собаки хватит вам!!! потом одной тянуть детей", - написали Анне в комментариях.
Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.
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