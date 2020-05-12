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"И какая по счету это любовь?": Седокову захейтили в сети за фото с молодым бойфрендом

15:39, 12 мая 2020
Звезды
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Певица опубликовала свежее фото в Instagram / Instagram Анна Седокова

Певица опубликовала свежее фото в Instagram.

Седокова сфотографирована на фоне заката во время поцелуя со своим бойфрендом.

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"Люблю тебя. До луны и обратно", - подписала она фото. 

Подписчики ее признание встретили весьма скептически.

"На чужом несчастье, счастье не построить...", "И какая по счету это любовь до Луны и обратно?", "Не рожай больше.собаки хватит вам!!! потом одной тянуть детей", - написали Анне в комментариях. 

Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат. 

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Теги: #певица#Анна Седокова