Анна Саливанчук травмировалась за границей.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук получила травму прямо во время отдыха за границей. Знаменитость рассказала, что с ней произошло.

Актриса вместе с сыновьями и подругой поехала в отпуск в Хорватию. Во время одной прогулки Саливанчук увидела очень красивый закат и решила заснять этот момент. Она пришла к морскому берегу и для более красивых кадров пробежалась по скалам у воды. Правда, они были очень скользкими. Анна поскользнулась и упала. Как следствие, она получила травму руки.

В своем Instagram артистка призналась, что боль была просто невыносимой, но она терпела до последнего. Когда боль стала адской звезда, обратилась за медицинской помощью к специалистам. Но для того, чтобы прийти на прием к врачу, ей пришлось ехать из Хорватии в Словению. Дело в том, что в городе Умаг, где отдыхала Анна, не было рентгена.

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"Целую ночь я не спала, боль была адская. Я решила, что надо делать рентген, потому что трудно дышать, я упала на грудную клетку, и запястье правой руки я не могла повернуть. Мне пришлось ехать в другую страну на рентген", - написала актриса.

После осмотра у медиков стало известно, что у Саливанчук вывих и растяжение правой руки. К счастью, обошлось без переломов. Теперь знаменитость вынуждена 7 дней носить гипс.

"Обошлось все просто гипсом на семь дней, без переломов. Все кости целы! Очень сильный вывих и растяжение правой руки и грудной клетки", - добавила Анна.

Напомним, ранее Анна Саливанчук похвасталась отдыхом за границей. Она рассказала, от чего отказалась ради отпуска.

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