Анна Саливанчук рассказала, от чего отказалась ради отпуска.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук отправилась на отдых за границу. Знаменитость заявила, что она впервые отказалась от работы в пользу себя и своих детей.

В своем Instagram артистка уже опубликовала несколько постов из отпуска. Саливанчук сообщила, что она поехала в Грецию вместе с сыновьями: 8-летним Глебом и 3-летним Никитой. Актриса выразила свою радость, что впервые за много лет она выбрала себя и отдых с детьми летом, а не съемки в кино.

"Впервые я выбрала себя, детей и отдых! Впервые я отказалась от роли в сериале и поехала с детьми на море", - написала звезда.

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Также Анна рассказала о своей долгой дороге в Грецию. Из-за закрытия воздушного пространства в Украине, актрисе пришлось пересечь три границы и проехать около 2000 км, чтобы добраться до Греции. Знаменитость планирует побывать и в других странах за время отпуска, поэтому ее ждет еще как минимум 5 границ.

В дополнение, Саливанчук призвала поклонников не откладывать жизнь на потом, а наслаждаться ею прямо сейчас.

"Война изменила нас всех, когда работали аэропорты, когда легко было добраться в любую точку мира, я выбирала съемки, потому что летом их всегда больше. Всегда откладывала все на потом, а "потом" не наступало - работы было еще больше. Но сейчас мы ценим каждое мгновение, и не знаем что нас ждет завтра, поэтому в этот раз я сказала своим желаниям "Да". Хочу увидеть разные страны, невероятные места, и не хочу домой без света, под сирену. Живите ярко! Любите! Путешествуйте! Рискуйте! Потому что никто не знает, когда наступит ваш последний день!" - добавила артистка.

Мнения подписчиков под публикацией актрисы разделились. Кто-то порадовался за Анну, а другие же напоминают ей о войне и о мужчинах, которые служат в ВСУ:

"Я бы тоже с радостью где-то поехала на отдых, но не могу без сына и мужа не хочу, некомфортно оставлять родной дом, хоть и часто прилетает в город от "асвабадителей"

"Анна, вы это путешествие заслужили! Наслаждайтесь красотой и тишиной! Желаю вам незабываемых впечатлений!"

"Уже была на море за границей, недавно вернулась. Там совсем другой мирный мир... Мы хоть выспались ночью без тревог и обстрелов"

Напомним, ранее Анна Саливанчук показала старшего сына и рассказала о его первой награде.

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