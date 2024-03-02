Поклонники забили тревогу после новости о разводе.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук шокировала поклонников новостью о том, что еще год назад развелась со своим супругом, нардепом Александром Божко.

О причине расставания актриса не рассказала, однако поклонники предположили, что дело может быть в абьюзе.

Недавно Саливанчук рассказывала в сети, что упала со ступенек, в результате чего получила сотрясение мозга и перелом носа. Фаны предположили, что тогда девушка могла не сказать всю правду. Мол, дело не в ступеньках, а в экс-муже, который мог поднимать на нее руку.

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Однако Саливанчук четко дала понять, что рукоприкладства в их отношениях не было.

"Нет, это никак не связано, тогда действительно я упала с лестницы, потому что была гололедица", - опровергла слухи об абьюзе знаменитость.

Напомним, на днях Анна Саливанчук рассказала, что после развода с супругом пыталась сохранить с ним отношения ради детей, однако это не дало никаких результатов. В мае 2023 года они официально развелись. Этот период актриса сложно переживала, но сейчас она готова двигаться дальше.

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