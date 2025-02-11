Актриса смогла поставить обидчика на место.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая известна по фильму "Свингеры" и сериалу "Однажды под Полтавой", впервые рассказала о домогательствах скандального фотографа Александра Ктиторчука.

Много лет назад, по словам женщины, Ктиторчук предложил ей сделать бесплатное портфолио. Саливанчук сразу согласилась, ведь на тот момент она понимала, что это будут фотографии от звездного фотографа.

"Тогда, когда я приехала в его студию, у него ходили голые девушки по студии, молоденькие. Он мне говорит: "Ты мне очень понравилась, давай я тебя завтра пофотографирую, сделаю бесплатное портфолио от самого Ктиторчука". Я согласилась", - рассказала Анна в проекте "Ранок у великому місці".

Видео дня

Но после фотосессии мужчина начал откровенно приставать к актрисе. Об этом она вспоминает так:

"Везет меня где-то почти до Конча-Заспы. Фотографируемся, а в машине он начинает класть руку на мою ножку и говорить: "Ну что, ты уже готова?". Спрашиваю: "К чему?", а он отвечает: "Ну, а как ты думала, я тебя фотографирую просто так?". Начинает на меня напирать, и я поймала его за косу и говорю: "Посмотри, какой ты страшный и старый. Вези меня на Лукьяновскую". И он повез меня домой".

Что известно об Александре Ктиторчуке

Александр Ктиторчук много лет занимался фотографией и участвовал в известных телевизионных шоу. Мужчина также сотрудничал со звездами украинского шоу-бизнеса: Тиной Кароль, Олей Поляковой, Потапом и Настей Каменских и со многими другими.

В ноябре 2020 года полицейские Киевской области задержали Ктиторчука в собственной фотостудии. И только в начале 2025 года суд признал, что Александр на протяжении 2017-2020 годов насиловал несовершеннолетних девушек и развращал их, когда те приходили к нему на фотосессию. Звездного фотографа посадили на 12 лет и 10 месяцев.

Напомним, ранее украинская актриса Вероника Мишаева-Яковлева обвинила преподавателя Карпенко-Карого в домогательствах.

Вас также могут заинтересовать новости: