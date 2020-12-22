Анна Саливанчук снялась в фотосессии.

Украинская актриса Анна Саливанчук опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует обнаженной.

На снимке Анна предстала без одежды. Обнаженную грудь она прикрыла руками. Интересно, что звезда сделала начес на голове, тем самым добавив объема локонам. На лицо она нанесла макияж в стиле смоки-айс, а губы накрасила нюдовым блеском.

Кто такая Анна Саливанчук:

Саливанчук родилась 17 августа 1985 году в городе Шепетовка Хмельницкой области

С 2007 года начала сниматься в кино

Анна снимается в сериалах украинского производства. Например, в "Свингерах"

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Автор: Диана Могилевич