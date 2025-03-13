Юлия Сахневич призналась, что кроха сблизила их с избранником.

Жена известного украинского певца, экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива - танцовщица Юлия Сахневич - рассказала, как на их жизнь повлияло пополнение в семье. Женщина раскрыла, как изменился ее любимый и их отношения с рождением дочери, которая появилась на свет в январе 2025 года.

Избранница знаменитости в комментарии для программы "ЖВЛ представляет" поделилась, что появление в их семье дочери Марии только сблизило их. Их отношения стали крепче, а сам Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива) начал еще больше демонстрировать свои чувства жене. Он также помогает, поддерживает любимую, а также все свободное время посвящает заботе о дочери.

"Каких-то проявлений любви от мужа больше. Он больше поддерживает, находится рядом и помогает. Вероятно, это еще сильнее скрепило нашу семью", - рассказала Сахневич.

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Исполнитель признался, что взял паузу в карьере на два месяца из-за рождения дочери. Он хотел максимально много времени провести с новорожденной в первые дни ее жизни и поддержать любимую. Однако уже сейчас Позитив планирует постепенно возвращаться к работе, а танцовщица не возражает против этого. Артист хочет выпустить несколько новых песен в ближайшее время.

"Я думаю, что Юлия меня отпустит, чтобы я снова вернулся к своей работе. Мне позвонили три артиста и говорят: "У нас есть идея". Но мне надо свои песни писать", - добавил певец.

К слову, роман пара закрутила после участия в шоу "Танцы со звездами". Вместе они уже три года, из которых год - в браке.

Напомним, ранее Позитив признался, кого из украинских артистов планирует взять за кума. Певец говорит, что ему сложно определиться, кто будет крестным для дочери, но одного кандидата на эту уже выбрали. Артист планирует породниться с известным военным.

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