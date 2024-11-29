Артистка, которая поддерживает войну в Украине, стала "певицей года" в стране-агрессоре.

Российская певица Анна Асти, она же Анна Дзюба, родом из украинских Черкасс получила очередную награду в России. Исполнительница, предавшая родину за кровавые рубли, стала "артисткой 2024 года" в РФ.

Как пишут пропагандистские СМИ, предательница получила награду от социальной сети VK, запрещенной в Украине. Там треки Асти прослушали более 300 миллионов раз. Правда, не только россиянам по душе творчество предательницы. Даже после почти трех полномасштабного вторжения и украинцы продолжают слушать ее песни.

Не секрет, что музыка Анны неоднократно попадала в топ-чарты Украины на различных платформах и иногда даже лидировала в них. К слову, в октябре украинцы прослушали одну из песен артистки почти полмиллиона раз всего за четыре дня.

Видео дня

Стоит заметить, что это уже не впервые, когда Дзюбу, поддерживающую путинский режим, награждают таким "званием" в РФ. В 2023 году горе-певица уже становилась "артисткой года" по результатам голосования в стране-агрессоре.

Интересно, что в начале полномасштабной войны Асти находилась в Украине, где снимала клип. Она была в Черкассах и видела последствия агрессии российских войск. Однако после этого певица не осталась в Украине, а вернулась в Россию, где продолжила поддерживать режим Путина. Певица выбрала так называемый "комфорт" и кровавые деньги, которыми теперь спонсирует войну. К слову, в прошлом году предательница официально стала гражданкой РФ, получив паспорт этой страны.

Напомним, ранее украинцы вывели в тренды YouTube песню Асти. В октябре ее трек занимал седьмое место в рейтинге песен, которые чаще всего слушают украинцы.

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