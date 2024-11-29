Российская певица Анна Асти, она же Анна Дзюба, родом из украинских Черкасс получила очередную награду в России. Исполнительница, предавшая родину за кровавые рубли, стала "артисткой 2024 года" в РФ.
Как пишут пропагандистские СМИ, предательница получила награду от социальной сети VK, запрещенной в Украине. Там треки Асти прослушали более 300 миллионов раз. Правда, не только россиянам по душе творчество предательницы. Даже после почти трех полномасштабного вторжения и украинцы продолжают слушать ее песни.
Не секрет, что музыка Анны неоднократно попадала в топ-чарты Украины на различных платформах и иногда даже лидировала в них. К слову, в октябре украинцы прослушали одну из песен артистки почти полмиллиона раз всего за четыре дня.
Стоит заметить, что это уже не впервые, когда Дзюбу, поддерживающую путинский режим, награждают таким "званием" в РФ. В 2023 году горе-певица уже становилась "артисткой года" по результатам голосования в стране-агрессоре.
Интересно, что в начале полномасштабной войны Асти находилась в Украине, где снимала клип. Она была в Черкассах и видела последствия агрессии российских войск. Однако после этого певица не осталась в Украине, а вернулась в Россию, где продолжила поддерживать режим Путина. Певица выбрала так называемый "комфорт" и кровавые деньги, которыми теперь спонсирует войну. К слову, в прошлом году предательница официально стала гражданкой РФ, получив паспорт этой страны.
Напомним, ранее украинцы вывели в тренды YouTube песню Асти. В октябре ее трек занимал седьмое место в рейтинге песен, которые чаще всего слушают украинцы.