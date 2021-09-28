Фанаты тоже присоединились к поздравлениям.

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и выступает в России, праздновала свой день рождения.

В честь праздника звезда опубликовала новое фото в Instagram.

На фото Лорак показалась в желтом комбинезоне, который выгодно подчеркнул фигуру певицы. Образ поп-исполнительница дополнила легкой укладкой волос и золотыми украшениями.

С днем рождения Лорак поздравили российские селебрити, в частности Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Валерия, Сергей Лазарев, украинский клипмейкер Алан Бадоев, жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка и другие.

Фанаты певицы тоже присоединились к поздравлениям Ани Лорак.

Как сообщал УНИАН, российский певец Филипп Киркоров запостил в Instagram реальное фото с Лорак, в то время, как сама звезда показала в своем блоге отфотошопленную версию. Речь шла о том, что Ани Лорак "сбросила" себе лишние кило.

Позже артистка показала свою внешность без макияжа, однако воспользовалась фильтром сглаживания кожи.

На протяжении всей войны РФ с Украиной певица живет и гастролирует на территории страны-агрессора, чем вызвала немалое осуждение со стороны соотечественников. Однако иногда знаменитость ностальгирует по старым временам и просится на концерты в Украину. Недавно Лорак даже сняла клип на украиноязычную песню.

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Автор: Виолетта Орлова