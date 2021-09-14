Певица таки воспользовалась фильтром сглаживания кожи лица.

Певица Ани Лорак украинского происхождения, которая живет и работает в России, таки показала свою внешность без макияжа.

Утреннее селфи звезда посвятила своим поклонникам, подписав короткое видео пожеланием "Улыбнись".

Знаменитость неоднократно упрекали в злоупотреблении макияжа. Так, 6 сентября ее фанаты писали под очередным фото: "Совсем перестала быть особенной, похожей только на себя... Для чего?", "Зачем, зачем так себя переделывать? Превратилась в шаблон, вся индивидуальность исчезла".

На этот же раз Лорак будто бы сделала шаг навстречу и представила лицо без излишних красок. В то же время певица таки воспользовалась фильтром сглаживания кожи.

Ролик Лорак сняла, сидя в автомобиле, в будничном наряде – в серой толстовке и кепкой на голове.

На протяжении всей войны РФ с Украиной певица живет и гастролирует на территории страны-агрессора, чем вызвала немалое осуждение со стороны соотечественников. Однако иногда знаменитость поддается ностальгии по старым временам и просится на концерты в Украину.

Как сообщал УНИАН, российский певец Филипп Киркоров запостил в Instagram реальное фото с Лорак, в то время, как сама звезда показала в своем блоге отфотошопленную версию. Речь шла о том, что Ани Лорак "сбросила" себе лишние кило.

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Автор: Виолетта Орлова