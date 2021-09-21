Наиболее бурно на клип отреагировала аудитория Лорак в Instagram.

Певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, впервые за семь лет снялась в клипе на украиноязычную песню "Бачила".

Тизер клипа появился на страницах звезды в соцсетях.

"Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу. Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях", - анонсировала Лорак.

Однако, похоже, ничего нового на фанатов поп-исполнительницы в новом клипе не ждет. Ани Лорак не изменила своему традиционному образу мелодраматической певицы. Кадры дополнили изысканными декорациями, например, бутафорской лодкой с зеленым шелком и современной хореографией.

Сама звезда в ключевом эпизоде, вслед за шекспировскими героями, направила ко груди острый кинжал.

Наиболее бурно на клип отреагировала аудитория Лорак в Instagram. Пользователи из России признались, что они долго ждали песню на соловьиной. К поздравлениям также присоединилась и украинская аудитория певицы.

Очень сильно ждем

Вау, мы дождались украинской песни. Чувствую, будет разрыв всех клеток

На украинском? Наконец

Боже, боже, боже!!! Как же мы долго этого ждали! Уже считаю минуты

Лучшая новость! С нетерпением ждем пятницы. Боже, как дождаться премьеры. Эти 15 секунд дали понять, что будет невероятно душевная работа... да еще и на родном языке. Ждем

У меня наворачиваются слезы, потому что я так долго ждала песню на украинском языке в вашем исполнении. Боже, Каролина. Я счастлива за вас, счастлива, что вы исполняете свои желания и наши. В последнее время очень полюбила творчество на украинском языке, почему-то так сильно заходит в душу.

Как красиво. С нетерпением ждем. Наконец долгожданная песня на украинском!

На протяжении всей войны РФ с Украиной певица живет и гастролирует на территории страны-агрессора, чем вызвала немалое осуждение со стороны соотечественников. Однако иногда звезду одолевает ностальгия по старым временам – и она проситься на концерты в Украину.

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Автор: Виолетта Орлова